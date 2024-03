Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Tomaszów Lubelski, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Nierzadko nauczyciele bardzo poważnie podchodzą do tematu wyglądu uczniów. Zaskakująca sytuacja miała miejsce niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Nauczycielka z jednej z okolicznych szkół podstawowych uznała wygląd uczennicy za nieodpowiedni i postanowiła podjąć radykalne kroki. Jak pedagożka zachowała się wobec dziewczynki, która przyszła na lekcję z różowymi końcówkami włosów? W tej sprawie powiadomiono kuratorium. Prawnik Marcin Kruszewski (Prawo Marcina) skomentował sprawę i powiedział, co grozi nauczycielce.