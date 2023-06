Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Tomaszów Lubelski, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już od pięciu lat na stronie polskiej policji opublikowana została mapa, na której zaznaczane są śmiertelne wypadki do których doszło w wakacje.

23 czerwca 2023 r. Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowało wyjątkowe, wręcz magiczne wydarzenie w sektorze Powiśle: Noc świętojańską.

30 mln dolarów, 250 miejsc pracy – to nie tylko pieniądze i nowy zakład produkcyjny Philip Morris International w okolicach Lwowa, ale także wsparcie dla gospodarki i zarazem spory zastrzyk gotówki do budżetu walczącej Ukrainy. To również bardzo mocny sygnał, że mimo okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą warto i należy działać. Od 1994 r. PMI zainwestowało w Ukrainie już ponad 700 milionów dolarów.