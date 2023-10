Prasówka 8.10.2023 z całego tygodnia w Tomaszowie Lubelskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To bardzo ważna informacja. Krajowa Grupa Spożywcza chce w najbliższych pięciu latach wydać w woj. lubelskim blisko 1 mld zł. Mówił o tym Marek Zagórski, prezes zarządu KGS S.A na konferencji, która w czwartek (5 października odbyła się w Zamościu).

Dawno nie mieliśmy takiej malowniczej i ciepłej jesieni. To idealny moment, żeby zabrać swoją rodzinę czy przyjaciół, bądź też samemu wyprawić się na jednodniowy wypad i leniwie przechadzać się po kolorowych lasach i parkach. Gdzie najlepiej wybrać się na jesienny spacer? Lubelszczyzna ma w tej sprawie wiele do zaoferowania.

Warto wybrać się na tę wyprawę. W Tomaszowie Lubelskim odbędzie się Miejskie Święto Roweru. Uczestnicy wyruszą z tego miasta w niedzielę (8 października). Pojadą do Suśca.

