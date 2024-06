Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Tomaszowie Lubelskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nad tegoroczną, 21 edycją Międzynarodowego Festiwal Folklorystycznego „Eurofolk” w Zamościu zawisły wprawdzie czarne chmury (w planowanym budżecie brakowało ok. 200 tys. zł), ale już zostały zażegnane. Do Zamościa zjadą zatem zespoły folklorystyczne m.in. z Brazylii, Indonezji, Kenii, Meksyku i Portoryko.

Są powody do niepokoju. Bo to już kolejna dewastacja w zamojskim Parku Miejskim. Tym razem został zniszczony jeden z kamiennych kwietników. Był on ozdobą mostu, który prowadzi do parku z ulicy Akademickiej. Wcześniej ktoś pomazał farbą postument na którym ustawiono w tym zakątku miasta popiersie Stanisława Staszica.