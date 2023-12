Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów - na lodowiskach rozpoczyna się sezon! W same Mikołajki miasta sprawiły swoim mieszkańcom prezenty - wielkie otwarcie miały miejskie lodowiska w Chełmie, w Zamościu i Puławach, a niedługo dołączy do nich również Biały Orlik w Lublinie.