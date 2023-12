Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Tomaszów Lubelski, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

Droga z miejscowości Lipsko do Łabuń w powiecie zamojskim została w czwartek (30 listopada) oficjalnie otwarta. Modernizację przeprowadzono na odcinku o długości 11,4 km. Inwestycja pochłonęła około 26,3 mln złotych, z czego 12,8 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka jeszcze szał przedświątecznych zakupów - prezenty pod choinkę nie trafią same. Zobacz, na jakie jarmarki i kiermasze warto się wybrać!

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala.