Przegląd tygodnia od 19.11 w Tomaszowie Lubelskim

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jesteś fanem The Sim, a może hit EA już cię znudził? Nadchodzi gra, która może być w sam raz dla ciebie. inZOI to tak realistyczny symulator życia, jakiego jeszcze nie było. Zobacz materiał z rozgrywką nadchodzącej gry od KRAFTON, która może zagrozić The Sims 4, a nawet The Sims 5.