Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To ma być prawdziwa uczta dla zmysłów, pełna pyszności, atrakcji i radosnej atmosfery. Tak przynajmniej zapowiadają to wydarzenie organizatorzy. W dniach 2-4 lutego odbędzie się na Rynku Wielkim w Zamościu Festiwal Smaku. W tym czasie będzie można odwiedzać także odnowiony, historyczny gmach Akademii Zamojskiej.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Poza sezonem turystycznym parkingi (zwane buforowymi) w sąsiedztwie zamojskiego Starego Miasta są bezpłatne. Zdecydowali o tym jakiś czas temu miejscowi radni. Kłopot w tym, że obok stoją parkomaty, gdzie sprzedawane są bilety. Nie brakuje też osób, które... je kupują. O tej sprawie mówił na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 stycznia) Rafał Zwolak, zamojski radny miejski. I doszło do awantury.

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

Stawki za badanie techniczne pojazdu nie zmieniły się od 2004 roku. Badanie techniczne samochodu osobowego to obecnie wydatek 98 zł, ale temat podwyżek powraca kolejny już raz.

Dyskusję na sesji zamojskiej Rady Miejskiej wywołał Zbigniew Jadczyszyn, przewodniczący zarządu osiedla Zamoyskiego w Zamościu (obrady odbyły się 29 stycznia). Domagał się poprawek w miejskim regulaminie gromadzenia i segregacji odpadów. Dlaczego? Mówił o tym, że mieszkańcy zamojskich osiedli „podrzucają” odpady do kontenerów w innych częściach miasta. Śmieci są także przywożone z okolicznych miejscowości.

Pokemon GO to jedna z najpopularniejszych gier mobilnych. Wirtualne stworki łapią zarówno młodsi, jak i starsi fani na całym świecie, jednak przez lata aplikacja nie doczekała się żadnych znacznych zmian w jej wyglądzie. Firma Niantic ma testować nowe rozwiązania wizualne, a niektóre elementy gry mogą zostać odświeżone. Zobacz, co może się zmienić.

W niedzielę (28 stycznia) odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wszystkim przyświecało hasło: "Tu wszystko gra! OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Wyniki nie są jeszcze oficjalne, jednak śmiało można mówić już o kolejnym sukcesie.