Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Tomaszów Lubelski, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

W sobotę (20 stycznia) maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do matury. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądała studniówka V LO!

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 37-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do odbycia ma karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

Sobotni wieczór dla maturzystów z lubelskiego "Biskupiaka" był wyjątkowy. XXI LO bawiło się w Hotelu Focus Premium do białego rana. Życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

W woj. lubelskim od 29 stycznia do 11 lutego będą ferie zimowe. Jeżeli jeszcze nie masz planów na ten czas, to mamy rozwiązanie! Jest nim jednodniowa wycieczka do miejsca, gdzie trasę z Lublina pokonasz w godzinę. To idealny pomysł na podróż poza miasto, jeżeli nie możesz pozwolić sobie na urlop.