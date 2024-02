Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” ogłosił w piątek (9 lutego) ogólnopolski strajk generalny. Już wiadomo, że przyłączą się do niego inne organizacje rolnicze oraz grupy niezrzeszone. W sumie zaplanowano dotychczas ponad 200 protestów na przejściach granicznych, autostradach i drogach krajowych, w tym w woj. lubelskim.

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakiego gruntu możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.

Agata Kornhauser-Duda towarzyszy swojemu mężowi – Andrzejowi Dudzie w podróży do Afryki. Przyjrzeliśmy się jej kreacjom, w których się już pojawiła. Wśród nich klasyczny garnitur w kolorze, który przykuwa oko, oryginalna stylizacja z pelerynką oraz malinowa sukienka w wersji midi.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Nie żyje 56-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w drzewo w miejscowości Zrąb. Według wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący citroenem 18-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych.

57-latek w Puławach, po wyłamaniu zamka w volkswagenie dostał się do środka pojazdu, rozsiadł się na siedzeniu i paląc papierosa, słuchał muzyki. Kiedy przyłapała go właścicielka pojazdu, tłumaczył, że pilnuje auta, a narzędzia do jego odpalenia ma przy sobie przypadkiem.