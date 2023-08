Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jeśli myślicie, że grzybobrania kojarzą się głównie z jesienią, to jesteście w ogromnym błędzie! Nasi Czytelnicy nie zawiedli i zasypali nas zdjęciami ze swoich letnich grzybobrań!

Są powody do radości. Zakończyła się właśnie przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach: Rachanie, Michalów, Michalów-Kolonia oraz Siemnice. W sumie odnowiono kilka kilometrów ważnego nie tylko dla lokalnej społeczności traktu. Inwestycja pochłonęła ponad 8,5 mln zł.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Warto tam pojechać. Miejscowość powstała w 1549 r. Już wtedy nadano jej prawa miejskie. Ślady dawnej, historycznej świetności można oglądać tam do dzisiaj. Niestety niektóre zabytki są zrujnowane. Tak wygląda m.in. wspaniała synagoga z XVIII wieku oraz miejscowy pałac. Łaszczów to jednak jedno z najciekawszych i najstarszych miejscowości Zamojszczyzny.

Jak co roku 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Miejskie uroczystości odbyły się również w Chełmie.

Miłośników Roztocza ciągle przybywa. Coraz więcej turystów można spotkać na szlakach wokół Zwierzyńca, Krasnobrodu, Józefowa czy Górecka Kościelnego. Istnieją jednak zakątki mniej znane, ale także bardzo ciekawe. Takie są okolice Hoszni Ordynackiej (gm. Goraj). Można je podziwiać m.in. z wieży widokowej znajdującej się na polach tej miejscowości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ciężka choroba to nie wyrok! Jest ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Od 15 sierpnia lista leków niepodlegających RDTL o wiele krótsza”?