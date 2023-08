Sierpień w Tomaszowie Lubelskim: Przegląd prasy z lipca 2023 w Tomaszowie Lubelskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Tomaszowie Lubelskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Klasyki przyjechały do Tomaszowa Lubelskiego. Zobacz wideo IV Spot Roztoczańskich Klasyków, który odbył się w niedziele (30 lipca) w Tomaszowie Lubelskim pozwolił zapoznać się z polską i zagraniczną motoryzacją. Wydarzenie zebrało samochody z całej Lubelszczyzny oraz Podkarpacia

📢 To był udany piknik rodzinny 800 plus w Chełmie. Zobacz zdjęcia Powodzeniem cieszył się piknik rodzinny 800 plus zorganizowany w niedzielne popołudnie na stadionie miejskim w Chełmie. Przybyły całe rodziny. Najwięcej było dzieci, dla których organizatorzy pikniku przygotowali mnóstwo atrakcji.

Prasówka sierpień Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Tomaszowa Lubelskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Oberwanie chmury”. Ludzie z niepokojem patrzyli w niebo, a potem ratowali dobytek. Wideo i zdjęcia od naszej Czytelniczki Ściana deszczu pojawiła się gwałtownie. Woda zaraz spłynęła z pól na naszą wieś od strony Woli Obszańskiej – opowiada Józef Szostak, sołtys wsi Babice. - Zaraz zalanych zostało kilkanaście posesji, zerwało też chodnik. Woda wtargnęła do budynków gospodarskich, bo nasze domy stoją zwykle trochę wyżej. W niektórych miejscach ludzie brodzili w niej po kolana. Trudno wręcz to wszystko opisać.

📢 Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Tomaszowie Lubelskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Oberwanie chmury”. Ludzie z niepokojem patrzyli w niebo, a potem ratowali dobytek. Wideo i zdjęcia od naszej Czytelniczki”? 📢 Te psy trafiły ostatnio do lubelskiego schroniska. Właściciele mają tylko tydzień, aby je odebrać. Zdjęcia Nikt z nas nie chce sobie nawet wyobrażać scenariusza, w którym nasz piesek znika z domu i nie możemy go znaleźć. Na szczęście z pomocą przychodzi w takich sytuacjach lubelskie schronisko, gdzie najczęściej takie zguby właśnie trafiają. Właściciele mają wtedy około dwóch tygodni na odebranie zwierzaka, inaczej ten trafia do adopcji. Zobacz zdjęcia psów, które przywieziono tam w ostatnim czasie.

📢 "Obraz nędzy i rozpaczy" - Lubelszczyzna usuwa skutki ulewnych opadów deszczu. Zdjęcia Intensywne opady deszczu nawiedziły województwo lubelskie, szczególnie jego południową część. W gminie Łukowa woda wdzierała się wszędzie, a ulice zamieniły się w płynącą rzekę błota i innych zanieczyszczeń zbieranych wraz z żywiołem. 📢 "Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy..." Cotygodniowe targowiska i jarmarki w województwie lubelskim. Zobacz gdzie i kiedy Żyjemy w czasach, gdzie wszystkie sklepy mamy zamknięte pod jednym dachem w wielkich centrach handlowych. Nawet mieszkańcy mniejszych miejscowości posiadający samochód co najmniej raz w tygodniu wybierają się do miasta na duże zakupy. A mało kto wie o istnieniu tak zwanego święta dyszla. Co to jest i na czym polega?

📢 Połamane drzewa, fruwające gałęzie i uszkodzone samochody. To skutki wczorajszej burzy w Zamościu i powiecie zamojskim Było groźnie. Nad Zamojszczyzną przetoczyła się wczoraj (17 lipca) burza. Wprawdzie np. w Zamościu nie trwała ona długo, ale była bardzo intensywna. Kłopotem był przede wszystkim bardzo silny wiatr. Efektem są połamane drzewa i uszkodzone samochody. Jak zapewniają zamojscy strażacy, nikt nie został jednak poszkodowany.

📢 Kiedy ścinać lawendę do suszenia? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, bo podpowiedzią są same kwiaty. Radzimy, jak dobrze suszyć lawendę Lawenda to nie tylko ozdoba ogrodu. Kwiaty lawendy warto ścinać i suszyć, bo mają wiele zastosowań. Pięknie wyglądają w suchych bukietach, można je wykorzystać do woreczków zapachowych, np. do odstraszania moli. Ale suszone kwiaty lawendy to także zioło, z którego można przygotować napar lub dodawać do zwykłych herbat. Zapach lawendy, również suszonej, relaksuje i uspakaja. Podpowiadamy, kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć, żeby zachowała wszystkie swoje walory. Podpowiadamy też, jak ją wykorzystać w domu. 📢 Top 20 najzabawniejszych nazw miejscowości z naszego województwa. Zobacz naszą listę Zebraliśmy najśmieszniejsze nazwy miejscowości z województwa lubelskiego i podajemy ich lokalizację. Przejeżdżając przez nasz region trudno się nie uśmiechnąć mijając zielone tabliczki ustawione przy drogach.

📢 Jak zrobić ogórki watykańskie? Sekretem receptury jest jeden nietypowy składnik. Wypróbuj oryginalny przepis na pyszne przetwory z ogórków Ogórki watykańskie mają wyśmienity słodko-kwaśny smak i są apetycznie chrupiące. Zdecydowanie stanowią stanowi silną konkurencję dla tradycyjnych ogórków małosolnych i kiszonych. Polecam sprawdzony przepis na te przetwory. Ich oryginalna receptura z pewnością miło cię zaskoczy. Sprawdź i wypróbuj przepis na ogórki watykańskie.

📢 Chełm. Świętowali chełmscy policjanci. Były odznaczenia i nominacje. Zobacz zdjęcia Chełmscy policjanci uroczyście obchodzili 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczysty apel na placu przed budynkiem komendy poprzedzony został mszą świętą. Funkcjonariusze odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odznaczenia i akty nominacyjne na wyższe stanowiska służbowe oraz stopnie policyjne. 📢 Tak wypoczywaliśmy w upalny lipcowy weekend nad zalewem Żółtańce. Tłumy na plaży i w wodzie. Zobacz zdjęcia Miniony weekend był wyjątkowo upalny. Nic dziwnego, że mnóstwo osób wybrało się nad zalew Żółtańce, gm. Chełm, aby tam znaleźć ochłodzenie.

📢 Powiat krasnostawski. Jubileusz 100 - lecia OSP w Wirkowicach. Zobacz zdjęcia Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirkowicach, gm. Izbica obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji w minioną niedzielę odbyły się uroczystości jubileuszowe. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE”? 📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE.

📢 Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu. Jak poszło uczniom z woj. lubelskiego? Poniedziałek był ważnym dniem dla absolwentów szkół podstawowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała średnie wyniki z majowego egzaminu ósmoklasistów. Jak poszło uczniom z regionu? 📢 27-latek zatrzymany za atak na kobietę i usiłowanie doprowadzenia do innej czynności seksualnej Policja zatrzymała 27-latka, który zaatakował młodą kobietę jadącą na rolkach i usiłował doprowadzić do innej czynności seksualnej. Mężczyzna groził jej także przedmiotem przypominającym broń. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...